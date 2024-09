Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-PSV Eindhoven,ha parlato anche di, finito di nuovo al centro delle critiche dopo la prestazione poco convincente contro l'Empoli: "L'importante è accettare le critiche come vengono e le cose come stanno e andare avanti. Ha fatto goal, continuerà a farne e ne sono sicuro, l'importante è che continui con lo spirito che ha ora di aiutare la squadra, se non abbiamo preso goal è anche merito suo, se non fa goal è responsabilità di tutti. Una palla che gli arriva pulita lo mette nelle migliori condizioni di fare goal, il calcio come lo vedo io è una responsabilità di tutti. Deve accettare le critiche e continuare come sta facendo in questo momento".