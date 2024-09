Juve, l'idea per aiutare Vlahovic

Alzato il muro in difesa, ora Thiago Motta ha comprensibilmente un altro obiettivo: quello di rendere più prolifica la sua, aiutandoa tornare decisivo dopo i due goal - finora gli unici - segnati nella stessa serata, quella di Verona che ormai sembra già un lontano ricordo. Posto che il problema dell'astinenza bianconera non dipende unicamente dall'attaccante serbo, il tecnico italo-brasiliano sta lavorando alla Continassa proprio per cercare qualche strategia utile a favorire il numero 9, troppo spesso da solo a battagliare con due difensori centrali.L'idea, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella di avvicinare di più a Vlahovic - a turno -, per avere più presenza negli ultimi metri ma anche più precisione nei rifornimenti. Altrettanto preziosi, poi, si riveleranno la tecnica e le imbucate di- che contro il Genoa potrebbe vedersi dal primo minuto - e soprattutto il rientro di, specialista vero negli uno contro uno, prossimo al rientro dopo l'infortunio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui