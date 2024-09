Verso Genoa-Juve: le ultime su Douglas Luiz

Che stia per arrivare il momento di? Come racconta Tuttosport, sempre più segnali inducono a pensare che il brasiliano sia pronto a occupare con convinzione e continuità un posto nella mediana della, magari già a partire da sabato pomeriggio sul campo del. La sua presenza - secondo il quotidiano - forse non sarebbe dirimente per alzare l'indicatore della velocità della manovra bianconera, ma il piede e il pensiero dell'ex Aston Villa assicurerebbero maggiore verticalità alle trame della squadra.Con la conseguente possibilità di imbeccare con più frequenza e più precisione, alternativamente, gli esterni alti del 4-2-3-1 (o 4-1-4-1) di Thiago Motta e lo stesso, finora "costretto" più ad accorciare che ad attaccare la profondità. Ciò che è certo, comunque, è che dopo un periodo di rodaggio in cui ha trovato meno spazio del previsto Douglas Luiz scalpita e si candida a un ruolo da protagonista. Con il tecnico bianconero che, a sua volta, non vede l'ora di dargli spazio e sfruttare tutto il suo talento.





