Tudor, le richieste a Dusan Vlahovic: 'Usa la testa e gioca' ma non solo

Tudor con Vlahovic

La prima di Igoralla guida della Juventus è stata vincente. Lo ricordiamo, la vittoria per 1-0 contro il Genoa allo Stadium. La juventinità che finalmente è tornata e tanti altri retroscena che non si sono visti in diretta. Quello che però ha colpito maggiormente sono le attenzioni del tecnico croato nei confronti di DusanIl tecnico già nel 2022 aveva rivelato che per lui il centravanti serbo fosse il più forte della Serie A, quindi grande iniezione di fiducia per Dusan che un po' l'aveva persa negli ultimi tempi conquando spesso partiva dalla panchina in favore di Randal Kolo Muani ma anche di Nico Gonzalez riferimento offensivo.



Cosa chiede Tudor a Vlahovic?

Il tecnico è stato molto attento alla prestazione del proprio centravanti, come dimostrato da Bordocam di Dazn. Tudor infatti ha detto più volte:ha spesso richiamato il proprio centravanti chiedendogli di attaccare con insistenza la profondità ed avrebbe chiesto ripetutamente alla squadra di mettere palloni per saltare la difesa avversaria. Quando il gioco era fermo avrebbe mimato più volte a Vlahovic i movimenti da fare:", gli mimava come voleva muovesse il pallone. Sul finale Vlahovic si innervosisce con Kelly che non vede il suo movimento sul primo palo e mentre si lamenta Tudor gli suggerisce: "Dusan, usa la testa e gioca", per placare il principio di lamentela. Le idee di Tudor quindi sembrano essere chiare, esattamente come la gestione di Dusan in questo finale di stagione.





