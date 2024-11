Vlahovic Juve, come è andata la sua partita con la Serbia

I numeri

Minuti: 96’

Assist: 1

Tiri fuori: 3

Grandi occasioni mancate: 1

Tocchi: 38

Passaggi: 16/23 (70%)

Passaggi chiave: 1

Duelli aerei: 5(5)

Maglia 23 sulle spalle, così Dusan Vlahovic torna a vestire i colori della nazionale serba dopo non aver partecipato agli ultimi due round di convocazioni a inizio stagione. L’attaccante della Juventus è partito titolare nel match contro la Svizzera terminato per 1 a 1 ed è stato protagonista.Un’occasione mancata nel primo tempo, bravo Kobel a parare; un tiro a giro di mancino che esce fuori di pochissimo. E una mezza polemica tra i tifosi serbi: perché Mitrovic – che ha sbagliato dagli undici metri -, non ha fatto tirare il rigore a Vlahovic? In ogni caso, Dusan non è tornato a mani vuote e contro la Svizzera ha servito l’assist per Terzic che all’88’ ha pareggiato i conti. Per Vlahovic, in totale, 96 minuti giocati questa sera: non una bellissima notizia per Thiago Motta.