Questa sera di Nations League vede protagonisti anche due giocatori della Juventus. Dusan, attaccante serbo, sarà titolare nella sfida cruciale tra Svizzera e Serbia, un incontro importante per le ambizioni della sua nazionale nel torneo. Vlahovic, in grande forma, sarà chiamato a fare la differenza in una partita che si preannuncia combattuta. Per Francisco, invece, la serata inizierà dalla panchina nella partita tra Portogallo e Polonia. Il giovane portoghese spera di poter entrare a gara in corso e dare il suo contributo alla squadra, che punta a consolidare il proprio cammino nella competizione.