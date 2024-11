Cosa succede con il rinnovo di Vlahovic

Questa sera è atteso da un (altro) esame importante: tutti, infatti, si aspettano chepossa essere decisivo in Champions League contro il, proprio la squadra dove gioca il centravanti che in molti scommettono possa essere il suo erede, quelche nei piani di Cristiano Giuntoli sarebbe il rinforzo ideale per l'attacco di Thiago Motta (anche in convivenza con lo stesso serbo). Con 14 presenze (per un totale di 1.154 minuti), otto goal e un assist all'attivo, il numero 9 bianconero sta vivendo una fase positiva della sua esperienza alla, nonostante qualche critica sempre all'orizzonte, ma è fuori dal campo che a breve si definirà il suo futuro.A dicembre, prima della fine dell'anno, entreranno nel vivo i discorsi per il suo possibile rinnovo di contratto, dopo che la recente visita a Torino del suo agente ha alimentato voci e speculazioni di mercato. L'obiettivo è quello di garantire serenità al giocatore, anche se ad oggi la sensazione è che non sia semplice trovare una quadra che soddisfi tutte le parti: l'ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione che Vlahovic percepisce attualmente, infatti, non rientra nei parametri del club, ma non è nemmeno scontato che il classe 2000 - anche qualora desiderasse rimanere in bianconero - sia disposto ad abbassare le sue richieste al punto da allinearsi al nuovo corso della Juventus. E allora sarà addio? Il finale è tutto da scrivere, lo si farà a breve.





