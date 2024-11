David alla Juventus? Le cifre

Questa sera lo si potrà vedere in campo l'attaccante del Lille Jonathan. Il contratto del classe 2000 è in scadenza al termine della stagione ed il giocatore è corteggiato da tantissime big europee, tra queste anche la. Nelle scorse settimane si era parlato di un sui possibile approdo a Torino già nel mercato di gennaio ma non è una soluzione percorribile in quanto essendo statuinetense e canadese occuperebbe uno slot extracomunitario che la Juventus ha già esaurito per questa stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport però svela le cifre richieste dal suo entourage alla Juventus dopo un primo colloquio.La Juventus ha avviato i contatti con l'agente del giocatore. Pretenderebbe per il suo assistito un contratto da almeno 5 milioni di euro netti a stagione. A questo aggiungerebbe una richiesta di commissione da 7-8 milioni. La Juventus ci pensa.