Vlahovic, le parole post Serbia-Danimarca

Fiato sospeso per quel che riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic . Intanto, l'attaccante della Juventus ha parlato ai media serbi dopo la partita contro la Danimarca.Le parole di Vlahovic a Tv Arena:" Di sicuro è mancata un po' di fortuna. Una partita difficile contro un avversario che ci ha dato tanti problemi. Erano 30 anni e più che non li battevamo, per non parlare a memoria adesso... Avevamo una chance andare al primo posto con una vittoria, ma non ci siamo riusciti, penso che abbiamo giocato la miglior partita degli ultimi due anni. Credo che la partita di oggi abbia mostrato tutto. Abbiamo giocato una partita di altissima qualità. Credo che questa sia la strada giusta e che questo sia il modo di giocare contro tutti. Attaccando e senza paura. Penso che se continuiamo così potremo può crescere fino a diventare una nazionale seria".Nel post partita, Vlahovic non ha parlato del problema fisico che l'ha costretto a uscire.