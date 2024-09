Vlahovic titolare in Genoa-Juventus: la scelta di Thiago Motta

L'argomentoè al centro della, sia parlando di mercato e di quel rinnovo di contratto che sarà una priorità per la dirigenza, sia per quanto riguarda il campo. Sotto quest'ultimo punto di vista,, il centravanti serbo ha toccato uno dei punti più bassi da quando è a Torino. Avrà subito la possibilità di rispondere o Thiago Motta farà altre scelte per Genoa-Juventus?Una domanda lecita considerando le ultime prestazioni di Vlahovic e la scelta forte del tecnico che ci ha rinunciato nel big match quando ancora mancavano 45 minuti e il risultato era in parità. Sabato la Juve affronterà una sfida tutt'altro che banale contro il Genoa in trasferta; un campo dove si sono fermate sia Inter che Roma in questo inizio di stagione. Lo farà con Vlahovic titolare?La scelta ovviamente è legata anche all'assenza di vere alternative. Inutile negare che senza Milik, la Juve è costretta a fare adattamenti per trovare un alternativa a Vlahovic e questo sicuramente garantisce maggiore spazio al serbo anche in un momento così complicato. La situazione sarebbe potuta essere differente se Motta avesse avuto altre opzioni ma adesso non è così a meno di sorprese tattiche e quindi ancora fiducia a Dusan, chiamato a dare una risposta importante.



