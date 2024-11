Le condizioni di Vlahovic

Sicuramente non si forzerà nulla, anche perché il rischio di perderlo per ulteriore tempo fa più paura della possibilità di non averlo a disposizione per un'altra partita, per quanto importante. Le prossime ore saranno decisive, dunque, per capire seriuscirà a salire sull'aereo per Birmingham e, soprattutto, a mettersi a disposizione per la sfida tra, in cui la sua presenza potrebbe rivelarsi fondamentale alla luce delle difficoltà patite in fase offensiva dalla squadra di Thiago Motta a San Siro contro il Milan.Ieri il centravanti serbo ha lavorato da solo in campo, come da programma. Oggi per lui ci sarà il provino decisivo, anche se in questo momento è più facile che il suo rientro slitti al fine settimana, per la gara in trasferta contro il. Massima prudenza, dunque, anche se gli esami hanno escluso lesioni. Ad ogni modo, Vlahovic è l'unico giocatore recuperabile per la Champions, nella lunga lista di indisponibili: resteranno infatti sicuramente out Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Vasilije Adzic, oltre ai lungodegenti Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal, quest'ultimo prossimo all'intervento chirurgico