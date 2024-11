Quando e dove sarà operato Cabal

. Il terzino colombiano, che con il grave infortunio rimediato in Nazionale ha fatto piombare lain una situazione di emergenza vera, è pronto a finire sotto i ferri, per l'intervento di ricostruzione del legamento crociato che rappresenta il primo fondamentale step del lungo percorso di recupero che lo attende e che lo costringerà ai box per tutta la stagione.Il giocatore, come scrive La Gazzetta dello Sport, in giornata volerà a Lione, stessa sede scelta nelle scorse settimane anche dal compagno brasiliano. Al quale ha "copiato" pure lo specialista, il chirurgo, uno dei più esperti del settore, a cui si era rivolto in passato anche Zlatan Ibrahimovic. L'operazione si svolgerà all'Hôpital Privé Jean Mermoz, nella giornata di domani.