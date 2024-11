Gli attaccanti di Next Gen e Primavera nell'orbita della prima squadra

Al momento tutti gli indizi portano verso Timothy Weah , che sta vivendo un ottimo momento di forma e tra l'altro in carriera ha già avuto modo di giocare da numero 9. Non è da escludere, però, una mossa a sorpresa diper quanto riguarda il sostituto diin: un'altra soluzione prevede di schierare come centravanti, che ha l'esperienza e la qualità per muoversi un po' ovunque, e andrebbe così ad aggiungere un'ulteriore casella alla sua personale "collezione" di ruoli ricoperti (all'AZ Alkmaar, per esempio, era stato impiegato come difensore centrale).Intanto c'è anche chi, ai piani "bassi" della Juve, sogna di guadagnarsi un posto tra i grandi approfittando dell'emergenza: si tratta di, attaccante classe 2005 che ieri, nel pieno di una stagione molto difficile con la, ha trovato il goal con l'Italia Under 20, sotto gli occhi attenti di Leonardo Bonucci , e potrebbe pure essere chiamato da Thiago Motta alla Continassa (per poi magari finire tra i convocati). Ci spera anche il suo coetaneo, a sua volta reduce dalla parentesi con la Selezione di Bernardo Corradi, che tra Primavera e Youth League è a quota sei reti stagionali. Nei prossimi giorni il tecnico italo-brasiliano farà le sue valutazioni.