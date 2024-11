Il 'nuovo' ruolo di Weah

Posto che la "vera" preparazione del big match non è ancora iniziata, in attesa del rientro degli ultimi giocatori in giro per il mondo, la sensazione è che siail principale candidato a sostituire l'infortunato Dusan Vlahovic come numero 9 nella serata di sabato, ina San Siro. Lo statunitense, in rete anche con la Nazionale, è l'attaccante bianconero più in forma del momento, con quattro goal e un assist nelle ultime tre settimane, ed è pronto a tornare alla Continassa dalla spedizione intercontinentale con un entusiasmo ancora maggiore.Al di là della rete segnata (e del palo colpito), anche con la sua Selezione il figlio d'arte è infatti apparso molto a suo agio nel ruolo di attaccante, grazie pure a una scelta "nuova" del CTche potrebbe rivelarsi utile anche in casa Juve: come racconta Tuttosport, l'ex allenatore di Tottenham e Chelsea lo ha schierato da esterno offensivo di sinistra nel 4-2-3-1, in modo da poterne sfruttare le qualità balistiche rientrando sul piede forte, il destro. Thiago Motta ha già preso nota, anche se nel prossimo futuro, con tutta probabilità, a Timo saranno affidati "solo" i compiti del centravanti.