Vlahovic capocannoniere: ecco chi insieme a lui

Grazie alle due reti contro il Genoa,in queste prime sei giornate di campionato. L'attaccante serbo è arrivato a quattro goal segnati. Gli altri due con il Verona. Quattro goal in sei partite per Vlahovic quindi fino ad ora.Il centravanti serbo è in cima alla classifica dei marcatori anche se non è da solo. Con lui infatti ci sono Marcus Thuram, Pulisic e Retegui, tutti con quattro realizzazioni. Nel post partita Vlahovic ha anche risposto ad alcune critiche ricevute in queste settimane.