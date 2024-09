Vlahovic a DAZN dopo la doppietta: cosa ha detto

con due goal, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei bianconeri. Il serbo si è soffermato sulle critiche ricevute in queste settimane. "La gente parla, ho imparato, non c'è problema"."Non c'è problema, la gente parla, ho imparato, quando fai goal sei il migliore, quando non lo fai sei il peggiore, è normale. Sta a me rispondere sul campo, farò questo di sicuro"."Ci sono partite in cui hai meno occasioni ed è normale,è normale, non scappo da questo, so che sto dando il 100% e che quando vado in campo non ho rimpianti, sto bene e sono tranquillo. L'importante è che abbiamo vinto. Quanti goal? Non mi pongo limiti, quello che arriverà in campo sarò contento. La cosa importante è che noi vinciamo, questa maglia chiede questo"."Non ha bisogno di consigli, è un giocatore fortissimo, ci sta dando una grossa mano, adesso è tornato, ha fatto goal, gli faccio i complimenti".