Le parole di Vlahovic ai tifosi

Dusan, attraverso le sue Instagram stories, risponde così dopo l'accaduto di ieri sera contro una parte della tifoseria bianconera. I toni si sono accesi , in un momento concitato del post gara.Queste, le parole di Vlahovic ai tifosi bianconeri, attraverso i suoi social: "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere e ripartire UNITI tutti insieme. Fino alla fine".