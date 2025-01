Mentre Thiago Motta inizia a ragionare sulla soluzione migliore per il centrocampo in assenza di Manuel Locatelli, rimane qualche altro dubbio sul possibile undici titolare dellain vista del derby di sabato contro il. Come scrive Tuttosport, si attendono notizie anche sul fronte, altro giocatore che non è al top dopo il problema alla caviglia che lo ha limitato di recente facendogli anche perdere un po' di terreno nelle gerarchie dell'allenatore. Resta quindi all'erta Weston McKennie, già impiegato più volte da terzino con risultati tutto sommato soddisfacenti.