Chi gioca al posto di Locatelli in Torino-Juventus

Si preannunciano settimane decisive per. Che rischia seriamente di essere messo subito in discussione alla, ma che al contempo ha ancora la possibilità di dire la sua e ritagliarsi quello spazio che finora non ha avuto, saltando ben undici partite per problemi fisici. Una grande occasione per lui potrebbe arrivare già sabato nel derby contro il, in vista del quale Thiago Motta dovrà ridisegnare il centrocampo in assenza dello squalificatoLa soluzione più scontata per ovviare a questo "problema" prevede l'arretramento di, che tornerebbe così nella posizione dove ha fatto tanto bene all'Atalanta. In alternativa ad agire in quel ruolo potrebbe essere proprio il brasiliano, con l'olandese ancora nel ruolo di trequartista, ma i due potrebbero anche invertirsi di posizione: entrambi, infatti, possono muoversi in entrambe le zone senza problemi, pur avendo caratteristiche differenti. Douglas Luiz, in ogni caso, spera di avere finalmente una chance di mettersi in mostra e dare una mano alla squadra. Solo facendo parlare il campo, del resto, può provare a scrivere un futuro diverso rispetto al recente passato.





