Il mese di gennaio può essere decisivo per. Che ora sta bene e scalpita per prendersi una maglia da titolare, magari già nel derby di sabato trae Torino in cui sarà assente per squalifica Manuel Locatelli. Il classe 1998 non ha cambiato idea: vuole riuscire a imporsi in Serie A con la maglia bianconera, lasciandosi alle spalle le tante difficoltà e i problemi fisici degli ultimi mesi per ritagliarsi un ruolo da protagonista.Nulla, insomma, farebbe pensare a una sua partenza a gennaio: di sicuro il brasiliano non saluterà in prestito, mentre la situazione potrebbe cambiare di fronte a eventuali proposte a titolo definitivo che possano permettere alla Juve di recuperare l'investimento fatto, come scrive Tuttosport. Da non escludere nemmeno possibili scambi, e in questo senso i tabloid inglesi hanno accostato Douglas Luiz al, dove milita quel Joshua Zirkzee che tanto piace a Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.E poi ci sono le sirene del, che è in lizza per un posto in Europa e ha chiesto informazioni su di lui al suo agente Kia Joorabchian. Se ne riparlerà, probabilmente, ma intanto la Juventus continua a credere in lui. E il tecnico è pronto a dargli spazio, sperando di trovare finalmente un giocatore più energico e dinamico di quello visto finora.





