Verso Juventus-Stoccarda: chi sale e chi scende nelle gerarchie

Non c'è tempo di fermarsi in casala vittoria contro la Lazio è ormai da archiviare perché oggi è già vigilia d. Domani i bianconeri affronteranno - sempre all'Allianz Stadium - lo Stoccarda con l'obiettivo di proseguire il cammino europeo nel migliore dei modi dopo i sei punti nelle prime due giornate.parlerà in conferenza stampa quest'oggi e vedremo se darà indicazioni di formazione. Il tecnico - oltre ache torna dalla squalifica - dovrebbe recuperare Weston Mckennie a centrocampo. Ci si può attendere qualche cambiamento nelle scelte dopo la sfida di campionato contro i biancocelesti. Ma chi è uscito "meglio" da quella partita e chi invece ha faticato di più e può rimanere in panchina?