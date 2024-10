Juventus, chi recupera per lo Stoccarda

Archiviato con una vittoria, tanto sofferta quanto vitale contro la, il discorso campionato, latorna a focalizzarsi sull'obiettivo, con i bianconeri che si apprestano a scendere in campo martedì, sempre all'Allianz Stadium, contro lo Stoccarda nel match valevole per la terza giornata della fase campionato della massima rassegna continentale. Una Juventus che, come noto, si trova a dover fronteggiare una situazione di piena emergenza, ma che proprio in occasione della gara con i tedeschi potrà ritrovare alcuni tasselli preziosi.Contro lo Stoccarda, la Juventus ritroverà ovviamente, che dopo aver scontato un turno di squalifica in campionato è pronto a ritrovare il suo posto. La Juve, per la notte di Coppa, confida di recuperare anche, reduce da un affaticamento muscolare e tenuto precauzionalmente a riposo contro la Lazio. Sarà molto difficile, invece, rivedere Teun Koopmeiners, così come Nico Gonzalez, per il cui rientro servirà pazientare ancora un po'.





