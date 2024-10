Segui Juventus-Stoccarda in diretta su NOW

si giocherà martedì 22 ottobre 2024 all'Allianz Stadium di Torino e sarà disponibile in esclusiva streaming su. Dopo un anno di digiuno forzato dalla massima rassegna continentale, i bianconeri sono tornati protagonisti anche sul prestigioso palcoscenico della2024/25: la Vecchia Signora ha impressionato da subito inaugurando il suo cammino europeo con due brillanti vittorie contro il PSV, sconfitto 3-1 a Torino, e in casa del Lipsia, con la squadra di Thiago Motta che è stata capace di imporsi per 3-2 alla Red Bull Arena nonostante l’inferiorità numerica. Quella contro lo Stoccarda sarà dunque la seconda sfida casalinga di questa nuova Champions League completamente rivoluzionata nel suo format. La Juve sfiderà nel corso dei prossimi mesi anche il Manchester City e il Benfica in casa, mentre in trasferta se la vedrà con Lille, Aston Villa e Bruges.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneLa Juventus si affida a Dusan Vlahovic come unica punta, mentre sulla trequarti pesano le assenze di Nico Gonzalez e Koopmeiners infortunati: Yildiz agirà sulla sinistra con Douglas Luiz confermato nel ruolo di trequartista. Conceicao, decisivo a Lipsia, è sicuro di un posto sulla destra. Lo Stoccarda si affida al gioiello Undav e all'imprevedibilità dell'ex Atalanta El Bilal Touré.Juventus-Stoccarda si potrà seguire in streaming solo suche nella stagione 2024/25 avrà la possibilità di trasmettere la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva per il triennio 2024-2027. La nuova edizione della massima rassegna continentale segna una svolta dal punto di vista del format della competizione: saranno infatti 36 le squadre che prenderanno parte al torneo (e non più 32) che non prevede più una prima fase a gironi, bensì una nuova fase campionato dove tutte le partecipanti concorreranno nella stessa classifica. Ciascun club disputerà otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta) e al termine della prima fase verrà stilata la classifica finale: le prime otto accederanno agli ottavi, mentre dalla 9a alla 24a si giocheranno il pass ai playoff. Ma non finisce qui perché tra le grandi novità di quest'anno c'è che per la prima volta l'Italia porterà ben 5 squadre in Champions League: oltre alla Juve, infatti, prenderanno parte al torneo anche Inter, Milan, Atalanta e Bologna.





Per seguire la Champions League su NOW sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento al Pass Sport. Una volta scaricata l'app di NOW su smart tv compatibile o su altri dispositivi come pc, smartphone e tablet, si potrà acquistare il pacchetto al quale accedere dopo aver creato un proprio account e inserito le proprie credenziali.