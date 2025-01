Verso Juventus-Milan: Alberto Costa si allena, il programma di Kolo Muani e le ultime su Vlahovic-Conceicao

AFP or licensors

Verso Juventus-Milan: la squadra torna ad allenarsi

Le condizioni di Vlahovic e Conceicao

Dopo il giorno di riposo cheha concesso alla squadra posti bianconeri ripartono quest'oggi. La prossima sfida è già alle porte, sabato arriva il Milan all'Allianz Stadium. Un match che vale molto per la classifica in ottica qualificazione alla prossima Champions, con i rossoneri che si trovano dietro di tre punti ma con una partita da recuperare e quindi potenzialmente a pari punti.Alla Continassa, insieme alla squadra, ci sarà anche il primo colpo fatto dalla Juve, ovvero Alberto Costa. Il terzino portoghese è stato ufficializzato nella giornata di ieri e in giornata svolgerà il primo allenamento con il gruppo. A meno di sorprese sarà quindi convocato per il big match. Un piccolo ritardo invece nel programma che la Juve aveva in mente perL'attaccante è arrivato a Torino solo ieri sera e svolgerà questa mattina e visite mediche. Non si allenerà quindi con il resto del gruppo ma comunque conoscerà la squadra, dopo aver già incontrato Thiago Motta.Oltre ai nuovi acquisti, oggi sarà un allenamento molto importante per capire le chance sia didi esserci contro il Milan. Tra i due è l'attaccante ad essere più avanti e già con l'Atalanta è stato vicino al rientro. Sia Vlahovic che Conceicao hanno continuato a svolgere lavoro a parte; in giornata si avranno indicazioni più chiare sulla loro presenza sabato.