Verso Juve-Benfica, Koopmeiners fuori dopo 18 partite consecutive: Thiago 'sorprende' con Yildiz

Getty Images

Koopmeiners in panchina contro il Benfica: chi al suo posto

Dopo 18 partite consecutive da titolare,. Per la prima volta in stagionesceglie di lasciare in panchina l'olandese, che escludendo il periodo in cui è stato fuori per infortunio e non era pronto per giocare dall'inizio, era sempre stato schierato tra i titolari.L'ennesima prestazione deludente di Koopmeiners a Napoli aveva ulteriormente acceso il tema del perché l'olandese fosse sempre in campo. L'esclusione con il Benfica non sarebbe però una bocciatura per l'ex Atalanta, che per Thiago rimane un elemento imprescindibile della squadra. Ma lo stesso. In vista di Juve-Benfica però la novità non riguarda solo la sua assenza dai titolari ma anche chi lo sostituirà. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE.

Motta è intenzionato a schierare al posto di Koopmeiners,Certo, il talento turco ha già ricoperto quella posizione in stagione e tra le critiche che sono state mosse al tecnico in questi mesi c'è anche la riluttanza a utilizzare Kenan da sotto punta. Questa sera, Thiago "accontenterà" facendo ciò che tanti chiedevano da tempo. Una soluzione che comunque non è detto sarà riproposta anche nel caso funzionasse. Koopmeiners rimane al centro della Juve di Motta. E su questo non ci sono dubbi.