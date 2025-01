Koopmeiners, dove sei? Thiago Motta, perché?

2025 Getty Images

Napoli-Juve, la partita di Koopmeiners

Ripetersi dimostra forse poca brillantezza di pensiero, erroraccio soprattutto per chi ha il compito di lavorare con le parole, di provare ad analizzare. Ma quando tutto intorno è un eterno ripetersi, diventa difficile trovare temi nuovi di cui parlare. E come dicevamo, il secondo tempo di Napoli-Juventus affolla la testa di chi osserva di punti di domanda. Tra questi:Koopmeiners è un imprescindibile della Juventus di Thiago Motta. Ecco, se Koopmeiners è questo, probabilmente si capisce perché la Juve fatica a trovare continuità e credibilità in questo campionato. Come l’olandese, la Juve è timida, impacciata, opaca, crolla di fronte alle difficoltà. Sono uno lo specchio dell’altro e di fronte a questo nessuno a dire “Sei il più bello del reame”. Due tiracci che finiscono alle stelle sono l’highlight dell’ennesima prova deludente del centrocampista.

Minuti: 90’

xG: 0.07

Tocchi: 43

Passaggi: 29/33

Possessi persi: 6

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 2

Farà tanto lavoro sporco, darà una mano, indicherà quando iniziare il pressing. Ma, davvero, tutto questo è sufficiente a farne un insostituibile? Davvero, questa sera, Yildiz meritava di uscire prima di Koopmeiners. Davvero le prestazioni dell’ex Atalanta giustificano il fatto che sia un intoccabile per Thiago Motta. A parere di chi scrive no, così non basta.