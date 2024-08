Verona-Juventus: le pagelle dei giornali

Unapraticamente perfetta quella che ieri sera ha schiantato ilvolando da sola in testa alla classifica di Serie A. Tante le note liete di una partita che ha lasciato sensazioni ancora più positive di quelle dell'esordio contro il Como, tra un Dusan Vlahovic in stato di grazia, giovani che sembravano veterani e, soprattutto, una notevole facilità di gioco, che non si vedeva da tempo. Più di così, insomma, non si poteva fare.E lo riconoscono anche i giornali in edicola oggi, quasi "in difficoltà" nell'indicare un solo MVP in una notte che è stata davvero un tripudio di qualità sul lato bianconero, a partire dalla stessa panchina di Thiago Motta. QUI LE NOSTRE PAGELLE





