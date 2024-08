A sette giorni di distanza dal 3-0 rifilato al Como, lane fa tre anche al Verona, spadroneggiando - in lungo e in largo - nella notte del Bentegodi. Una sinfonia a tinte bianconere quella ammirata contro gli scaligeri, in attesa che il mercato possa completare una squadra dal potenziale inesplorato e assolutamente intrigante.L'ha aperta Vlahovic, la chiusa nuovamente lui, nel mezzo la gioia di Savona. Per rimanere fedeli al tema degli esordi da urlo. C'è stata la conferma di Mbangula - a tratti devastante - oltre alla presenza, imponente di Bremer, a cui fa eco l'imprescindibilità tecnica di Yildiz. C'è stato veramente tutto in questa Juve, squadra già specchio fedele del credo calcistico del suo allenatore.





