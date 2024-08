Verona-Juve, i convocati

Perin

Pinsoglio

Di Gregorio

Bremer

Gatti

Danilo

Kalulu

Cambiaso

Cabal

Savona

Rouhi

Locatelli

McKennie

Fagioli

Douglas Luiz

Vlahovic

Yildiz

Anghelè

Mbangula

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso nota la lista dei convocati selezionati daper la trasferta di domani, quando i bianconeri affronteranno l'Hellas Verona in una sfida cruciale di campionato. L'elenco include tutti i giocatori chiave, dimostrando l'intenzione del tecnico di schierare la migliore formazione possibile per ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un'importante occasione per la Juventus di consolidare la propria posizione in classifica, e la scelta dei convocati riflette l'approccio deciso di Motta. I tifosi sono in attesa di vedere la squadra in azione in questo impegno difficile.