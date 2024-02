Chi è Lorenzo Anghelé: la carriera

La Nazionale: brilla con l'Under 19

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Anghelé alla Juventus?





Quando scade il contratto di Anghelé?

I gol con maglia dell'Under 17 e quelli con la Primavera hanno rappresentato il miglior biglietto da visita possibile per, capace di meritarsi i primi gettoni tra i professionisti: dallo scorso 29 ottobre, infatti, fa la spola tra la Next Gen di Massimo Brambilla e l'Under 19 di Paolo Montero. Un altro giovane di grandissime prospettive, pronto a ripercorrere le orme dei vari Yildiz, Soulé e Huijsen, con l'obiettivo dichiarato di puntare alla prima squadra.Nato a Genova nel 2005, dopo aver debuttato nel vivaio della Sampdoria, è la Juventua a puntare su di lui nell'estate del 2019. In bianconero Anghelé si rende protagonista di un graduale percorso di crescita che culmina con la sua recente affermazione: Anghelé si mette subito in mostra segnando ben 13 gol al suo primo anno con l'Under 17. Il passaggio in Primavera, con cui ha già messo a referto 14 centri dalla stagione 2022/23, gli ha poi permesso di farsi largo anche in Serie C con la Next Gen dove ha trovato il primo gol tra i professionisti nel successo di prestigio contro la Torres.Anghelé ha saputo inscenare il meglio del proprio repertorio anche vestendo l'azzurro della Nazionale. Dopo aver impressionato con l'Under 18, il classe 2005 sta brillando con l'Under 19 del ct Bernardo Corradi. Anghelé ha guadagnato la convocazione per le prime gare dell'Italia Under 19 dopo la vittoria dell'Europeo di categoria andando a segno ben 4 volte nelle prime 6 apparizioni.Anghelé è un profilo dotato di grande duttilità lungo tutto il fronte offensivo. Il classe 2005 può giocare sia come centravanti che come seconda punta, adattandosi anche al ruolo di esterno d'attacco in un ipotetico tridente. "Lui, con la qualità e la gamba che ha, può fare tutto. Si deve rendere conto lui delle potenzialità", ha evidenziato Paolo Montero, tecnico della Primavera bianconera, certificando la versatilità di un ragazzo bravo a disimpegnarsi anche tra le linee in un 3-4-2-1 o 3-4-1-2.Secondo quanto riportato da Transfermarkt, la Juventus ha versato 50 mila euro nelle casse della Sampdoria per prelevare il cartellino di Anghelé.Anghelé è legato alla Juventus da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2028.