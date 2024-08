Verona-Juventus: le pagelle di Bremer

Forse non se ne parla abbastanza, considerando gli altri più sorprendenti exploit, maè stato protagonista di un'altra prestazione monumentale nel match di ieri trae Verona, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi - La solita granitica certezza. Un recupero su Duda, una chiusura su Livramento e molto altro. Tutti interventi decisivi e preziosi. Con Gleison non si passa.- C’è chi entra in condizione prima e chi dopo. E, poi, c’è Bremer: un gigante nelle prestazioni e nella continuità, che abbia trascorso l’estate con il Brasile (difficile spiegarsi la mancata chiamata per i prossimi impegni dei verdeoro…) viene relegato a futile dettaglio. Domina la scena per aria e per terra, trasformando Mosquera da cigno a brutto anatroccolo.- Inizia con un doppio intervento decisivo e prosegue sulla stessa linea murando Mosquera.