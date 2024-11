questi i tre giocatori che hanno giocato a centrocampo contro il Parma, conrimasto in panchina e subentrato nel secondo tempo. Con il possibile rientro di Koopmeiners dal primo minuto, si restringe lo spazio per i centrocampisti bianconeri. Chi può giocare contro l'Udinese nel match in programma domani alla Bluenergy Arena.Due posti per quattro giocatori se fosse confermata la presenza da titolare di Koopmeiners fino ad ora, provando diverse coppie. Nelle ultime due, con Inter e Parma, Mckennie e Fagioli si sono dati il cambio, con Thuram e Locatelli titolari in entrambe le occasioni. La sensazione però è che il tecnico possa cambiare ancora.Con l'assenza ancora di, i ballottaggi principali sembrano riguardare, che è già stata utilizzata in più circostanze con risposte positive come ad esempio con Genoa e Lipsia, dove sono arrivate due vittorie. Corsa aperta a centrocampo e tanti scenari possibili.