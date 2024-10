Juventus, le parole di Tudor

La partita di sabato contro la Lazio si avvicina sempre di più . La Juve deve fare meglio dell'ultimo match casalingo contro il Cagliari per riscattare i risultati non esaltanti in casa. A Tuttosport ha parlato un ex di entrambe le squadre, Igor Tudor. L'allenatore ha commentato diversi aspetti, soffermandosi in particolare anche sul ruolo e sull'importanza di, ma anche il tema scudetto.'Dusan per me è fortissimo. Sì, sbaglia qualche gol, ma per me'.'La Juve è una delle favorite per lo scudettoma non solo. I nerazzurri sono leggermente più avanti, poi si giocheranno il titolo con Napoli e Milan: hanno le rose migliori. Dietro a queste squadre prevedo Atalanta e Roma come outsider. Quindi la Lazio e poi le altre'.'Sicuro che la guardo. Io mi aspetto una bella partita con due squadre allenate da due tecnici nuovi, partiti bene con energia e idee nuove.. A me piace vedere le azioni da rete e credo che il calcio debba andare in questa direzione. I tifosi li attrai se giochi all’attacco per fare gol e credo che sia Motta che Baroni da questo punto di vista siano partiti col piede giusto'.





