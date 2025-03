Gazzetta - Yildiz può partire. Mendes ha già avvisato la Juventus delle offerte

Yildiz, futuro in bilico. Mendes porta offerte

L’allarme tra i tifosi della Juventus è suonato forte e chiaro con il susseguirsi dei passi falsi della squadra: chi salverà Kenan Yildiz? Il giovane talento turco, classe 2005, è stato investito in estate di un ruolo chiave nel progetto bianconero, ricevendo il rinnovo di contratto e la maglia numero 10, un numero che nella storia juventina ha un peso simbolico enorme, avendo vestito le spalle di campioni del calibro di Alessandro Del Piero, Roberto Baggio e Michel Platini.Il messaggio sembrava chiaro: la Juventus vede in Yildiz un perno per il futuro, un talento da coltivare e valorizzare per gli anni a venire. Tuttavia, la difficile situazione economica della società e i recenti risultati negativi della squadra hanno alimentato i timori che il giovane gioiello possa essere sacrificato sul mercato.L’arrivo di Igor Tudor potrebbe rappresentare una svolta per il talento turco. La speranza dei tifosi è che il nuovo tecnico lo tuteli e lo rilanci, costruendo attorno a lui un sistema più organizzato e adatto alla sua crescita. Un gruppo compatto e meno caotico potrebbe essere la chiave per far sbocciare definitivamente il gioiello della Juve.Ma c’è un’altra variabile fondamentale: la qualificazione alla prossima Champions League. Senza il quarto posto, e i 40-50 milioni di premi UEFA che ne derivano,. Il suo agente Jorge Mendes ha già ricevuto mandati da club di Premier League per esplorare un possibile trasferimento,