Maifredi a Gazzetta: 'Juve, con Guardiola sistemi il futuro. Motta forse come me: si è sentito Dio in terra'

Gigi, a La Gazzetta dello Sport, parla così di Juventus. Passato e presente.«Mi richiamò più tardi e mi diede appuntamento il giorno dopo alle 16. Gli dissi che avevo allenamento così anticipammo alle 11. Gli ruppi una sedia Luigi XVI, stetti un’ora a parlare con lui senza appoggiarmi mai. Drammatico. A un certo punto entra l’Avvocato. “Avvocato, sarà banale ma conoscerla è un onore”. Mi vogliono e io gli dico che faccio questo mestiere per arrivare ad allenare la Juve. Il giorno dopo racconto tutto a Corioni, che però va in crisi. Così decido di restare a Bologna, lo dovevo a lui e alla città. Mi dissi: se me la saprò meritare, mi richiameranno. E così poi è successo».

«Quando giocavo ero una mezzala. Fantasia, la stessa che ci mettevo da rappresentante perché escogitavo di tutto, poi fisico, visione. Ero un Rijkaard, potevo essere nato nel Suriname. Un giorno vengo preso dal Brescia e giochiamo contro il Travagliato. L’allora mister, Messora, mi fa: “Ragazzo, devi rincorrere il 9”. Gli dissi “Mister, guardi che io sono mezzala”. E mi dà la maglia numero 5. Quel nove non l’ho mai preso. Un incubo. Da quel giorno mi dissi che, se avessi fatto l’allenatore, beh, una cosa così non l’avrei fatta. Comunque un giorno sono al bar, disoccupato. E creo la mia squadra, il Real Brescia, io tifoso marcio del Real. Ero presidente, magazziniere, allenatore. Era il 1978-79, in Terza categoria, figuroni. Da lì è nato tutto. La prima zona? La feci al Pontevico».«Le racconto come arrivai alla Juve. Facciamo il corso di Coverciano io, Tardelli e Gentile. Dovevamo seguire la Germania, che va a giocare a Torino. All’entrata Marco e Claudio trovano i loro pass, io vengo preso da un addetto: “Lei venga con me, è invitato nei box”. Entro: c’erano Agnelli, Kissinger, i presidenti di Aston Martin e Mercedes. Faccio l’errore di dire a Kissinger “Nice to meet you” e lui pensa che io sappia l’inglese. Sapevo solo dire “yes”, “penalty”, “blue jeans”. Così quando mi parla io dico sempre yes senza capire nulla di nulla: yes yes... A un certo punto faccio: “Mamma mia che serataccia”. Un signore vicino mi guarda ed era il segretario di Agnelli. Parlava italiano ovviamente. Finisce la gara e 4-5 macchine ci aspettano fuori. Poi un aereo a Caselle: in quell’aereo ci siamo, in fondo, io, Agnelli e ancora Kissinger. “C’è un contratto triennale per lei”. “Avvocato, io firmo sempre per un anno: se non va bene sono io ad andarmene”. “Allora lei abbandona la nave mentre affonda”: prima stoccata. Mi chiamava alle 7 e diceva “Come sta il suo figlietto?”. Baggio. Quando decisi di andare via, perché volli andare via io, passeggiammo e me lo chiese: “Perché se ne vuole andare?”. Non mi sentivo a mio agio, ero abituato a comandare».- «Forse, ed è una sensazione, che lui come me si è sentito un Dio in terra arrivando alla Juve. Ma io avevo 14 giocatori, io andavo per cambiare il modo di pensare calcio e lui per migliorare un calcio che già c’era. Io venivo da 6 anni strepitosi: e magari pensavo di essere più avanti degli altri. L’accostamento fra me e Motta è semplicemente banale. Alla Juve volevo fare il 4-3-3. Hassler a destra con Casiraghi e Baggio con la “11”, solo che firmò un contratto in cui era prevista solo la 10. Il mio centrocampo ideale: un play, un Pecci, e due interni. Se mi avessero preso Dunga, su consiglio di Robi...».- «Vi vedete? Ultimamente meno, ma Robi è un amico. Lui sa che se mi chiama a piedi in autostrada io vado a prenderlo. E così il contrario. Io e lui in ritiro avevamo le stanze vicine. Ci trovavamo a chiacchierare sul terrazzino. Sognavamo di andare a fare una finale di Intercontinentale in Giappone. Le ricordo questo: prima della seconda gara col Barça, si sapeva già che sarei andato via, in quel momento ero uscito dallo spogliatoio ed entrò Agnelli. “Sappiate che tutto quello che è stato detto potrebbe essere cancellato stasera con una grande gara”. Robi me lo raccontò e segnò: se ripenso ai gol sbagliati...».- «Due: il Bologna di oggi mi piace un sacco. Due: se la Juve va all’attacco di Pep Guardiola, beh, non solo lo prende, ma sistema il futuro».