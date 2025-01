Nella giornata di ieri è arrivato il sì dial trasferimento alla Juventus, dal Paris Saint Germain ( QUI i dettagli del sì del giocatore). Stando a quanto riferisce Tuttosport però ci sarebbero due motivi per cui il giocatore avrebbe detto sì alla Vecchia Signora. Innanzitutto il rapporto conflittuale con Luis Enrique tecnico dei parigini, a questo andrebbe aggiunto il fatto che avrebbe la consapevolezza di potersi giocare il posto con Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza nel 2026 e le cui negoziazioni per il rinnovo contrattuale al momento non decollano. Kolo Muani quindi si sarebbe convinto ed avrebbe detto sì alla Juventus.