Kolo Muani alla Juventus: i prossimi passi

ha detto sì alla Juventus, questa è la notizia di cui parla questa mattina il quotidiano Tuttosport. L'attaccante delinfatti sarebbe in rotta con il proprio allenatore Luis Enrique e per questo sarebbe interessato a guardarsi intorno gia in questa sessione di mercato. Inoltre, sa di avere la stima del tecnico della Juventuse per questo avrebbe detto un sì convinto alla Vecchia Signora.Ora però bisogna perfezionare le trattative con il PSG. La Juventus vorrebbe un prestito inserendoci un diritto di riscatto, Kolo sarebbe affascinato dalla formula dato che il contratto di Vlahovic è in scadenza nel 2026 e qualora la situazione intricata non si risolvesse potrebbe lasciare Torino in estate, vedi il caso Chiesa, quindi Kolo Muani potrebbe essere sempre più centrale nel progetto. Il sì del giocatore c'è stato, ora devono trovare un accordo le due società, ma si prosegue con i contatti.





