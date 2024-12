Tomori alla Juventus: lo scenario

Le altre piste per la Juventus

Lacerca almeno un difensore per gennaio. Quella è la priorità di Cristiano. Il nome preferito alla Continassa, o comunque quello su cui il club sta lavorando più concretamente è David Hancko del Feyenoord ma se i bianconeri non riuscissero ad ingaggiarlo già nel mercato invernale, allora la soluzione immediata potrebbe arrivare dall'Italia e l'ultimo sorprendente nome che fa Tuttosport è quello diSi cerca un’altra occasione in stile Kalulu approfittando delle difficoltà che sta attraversando Tomori, messo ai margini dache ormai gli preferisce la coppia Gabbia-Thiaw nella titolarità e Pavlovic come alternativa. Il difensore, scrive Tuttosport, è sempre più disposto a prendere in esame un cambio di squadra di cui, appunto, la Juve gli offrirebbe l’opportunità sulla falsariga di quel che è accaduto in estate con Kalulu, acquistato in prestito con diritto di riscatto.Pista da seguire, dunque, ma complessa da percorrere.Gli altri profili "italiani" nella lista, si legge, sono Johan. che però non convince appieno per caratteristiche ed è appena subentrata una nuova proprietà nel club rossoblù. E poi Adrianche sta facendo molto bene in stagione e consapevole di avere gli occhi di diverse big, con la squadra toscana che potrebbe aprire ad una cessione.