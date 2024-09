La soluzione della Juventus per 'svoltare': spazio a Douglas Luiz?

L’avvio scintillante con Como e Verona al Bentegodi aveva accecato e quando si pensava che lo show fosse appena partito, ecco che laè tornata con i piedi per terra. Tre pareggi consecutivi in campionato conOltre i risultati, le prestazioni sono mancate, troppo poco in assoluto, a prescindere dai raffronti con la squadra della stagione passata.L’aspetto preoccupante è quanto poco produca a livello di pericoli nonostante il significativo possesso palla, scrive Tuttosport. "L’ultima partita con il Napoli sotto questo punto di vista è stata più che mai indicativa:. E’ evidente che di questo passo è difficile immaginare un risultato diverso sabato in casa del Genoa, urge cambiare qualcosa". La manovra offensiva appare lenta e prevedibile,Come può "svoltare" la squadra? La soluzione potrebbe essere particolarmente semplice: si legge. Se a inizio stagione il fattore condizione fisica da recuperare, dopo le fatiche di Coppa America, trovava una giustificazione più che mai autorevole, ora non più. "La Juve, questa Juve, non può prescindere dalla classe del brasiliano,e non tanto per il fatto che sia costato 51 milioni. Il centrocampista è il prototipo del giocatore che sinora è mancato alla Juventus per accendere la miccia e quindi innescare il reparto d’attacco, Vlahovic in testa ma non solo".