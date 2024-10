Juventus, perchè Domenico Berardi sarebbe un acquisto utile



Juventus, tutti i nomi per il vice Vlahovic a gennaio

Arnaud Kalimuendo (Rennes)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Luka Jovic (Milan)

Il direttore della Juventus Cristiano Giuntoli è al lavoro per portare a Torino nel mercato di gennaio un rinforzo nel reparto offensivo, un vice Vlahovic per capirci. Un nome è quello didel Rennes (di cui vi abbiamo parlato QUI ), ma il suo nome non è il solo come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Un nome che potrebbe tornare di moda è ancora una volta quello di Domenicodel Sassuolo, ritornato in campo da poco dopo il brutto infortunio che lo aveva tenuto fuori a lungo.Sarebbe molto utile per Thiago Motta perchè potrebbe ricoprire il ruolo di riferimento offensivo centrale al posto di Dusan Vlahovic ma potrebbe anche essere impiegato sull'esterno, per questo la Juventus sta attentamente valutando l'ipotesi, che però non è la sola.