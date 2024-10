Juventus, occhi su Kalimuendo



Lasta iniziando a muoversi cercando le migliori opportunità per il mercato di gennaio in cui sarà importante regalare al tecnico Thiago Motta un vice per Dusan Vlahovic. Ovviamente l'infortunio di Arek Milik non era previsto e quindi ora ci si muoverà sul mercato. Il nome preferito al momento secondo Tuttosport è quello di Arnauddel Rennes. Oggi ci saranno degli scout bianconeri a Cipro per osservarlo da vicino con la Nazionale Under 21.Può essere una prima punta ma anche una seconda, quindi potrebbe rivelarsi una carta molto utile per Thiago Motta magari nelle situazioni di difficoltà per schierarsi con la doppia punta.Si tratterebbe di un investimento oneroso, circa 20-25 milioni di euro, ma sarebbe in prospettiva futura. Giuntoli sarà chiamato ad un'altra operazione di mercato molto complessa ma la cessione di Arthur in questo senso potrebbe dargli una mano.





