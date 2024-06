Juventus, futuro Szczesny: dall'Arabia 30 milioni

La Juventus ha il suo nuovo portiere, ovveroL'accordo ormai è stato raggiunto sotto ogni punto di vista e manca solo l'annuncio. Un acquisto che stravolge le gerarchie bianconere in porta. Di Gregorio infatti sarà il titolare della squadra e questo inevitabilmente cambia gli scenari anche per Szczesny.Szczesny è in scadenza e il club, scrive Tuttosport, non soltanto non gli propone un nuovo contratto, dopo che non c'è stata la possibilità di spalmare l'attuale ingaggio da 6,5 milioni di euro, ma apprenderebbe con una "certa soddisfazione" il risparmio che andrebbe a vivere qualora appunto il polacco decidesse di concludere qui la sua esperienza a Torino, dove ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo.I rumors, anzi qualcosa di più sostanzioso che semplici rumors, raccontano diIn passato il polacco non ha avuto parole di apprezzamento per coloro che si sono fatti tentare da queste maxiofferte di fronte alla necessità di spostarsi e andare a vivere in queste gabbie dorate ma si sa, si può cambiare. Soprattutto è cambiato lo scenario intorno a sé con l'arrivo di Di Gregorio.