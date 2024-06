Juventus, Szczesny apre all'addio: due offerte in arrivo

Il futuro di Szczesny può essere lontano da Torino. Il portiere polacco ha ancora un anno di contratto con la Juventus ma l'arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza cambia gli scenari visto che Thiago Motta lo vede come titolare nella squadra del prossimo anno.Come riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, Szczesny fino ad ora non aveva mai aperto alla cessione, ma nelle ultime ore ha intuito che restare senza la fiducia del club non avrebbe senso. E per la prima volta si è detto disponibile a considerare altre proposte, sono in arrivo due offerte da Premier e Arabia.la super proposta dall'Arabia Saudita.