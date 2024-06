Juventus, Alvaro Morata può davvero tornare?



Juventus, quanto guadagna Alvaro Morata?



Juventus, quando può tornare Alvaro Morata?

Nella giornata di ieri hanno fatto scalpore le parole di Alvaro QUI ). Il centravanti spagnolo starebbe pensando di lasciare l'nel corso della sessione estiva di mercato, complici le aggressioni verbali ricevuti dalla mogliee dai due figli mentre passeggiavano nel quartiere con la maglia della Juventus addosso. Come riferisce Tuttosport.Il centravanti spagnolo, che a Torino ricoprirebbe il ruolo di vice -Vlahovic, per il suo futuro si vedrebbe in bianconero per la terza volta. Alvaro ed Alice infatti a Torino hanno ancora casa ed amici. Morata vorrebbe quindi la Juventus. No secco all', che tanto invece piaceva all'Atletico Madrid, per questioni economiche. A sondare il terreno però sono ancheIl suo ingaggio attuale supera i 5 milioni di euro a stagione ma lo spagnolo sarebbe disposto ad abbassarlo (come accaduto nel 2020) pur di fare ritorno a Torino.Non c'è fretta. La decisione definitiva sul suo futuro sarà presa da Alvaro in seguito all'Europeo che giocherà con la fascia da capitano della Spagna.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.