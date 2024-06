Juventus, senti Alvaro Morata sul suo futuro



Juventus, quanto costa Alvaro Morata?

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Potrebbe essere questo il caso di Alvaroe della? Il centravanti spagnolo in carriera ha già fatto ritorno all'ombra della Mole per due volte, ma attenzione: non c'è due senza tre. Il centravanti ha parlato a El Larguero del proprio futuro. Le sue parole:"Immagino che quello che esce sulla stampa sia ciò di cui parlano i dirigenti, così lo dico chiaramente. Non ho parlato con nessuno, ma se vedo che l'Atleti vuole prendere 8 attaccanti ho l'impressione di non essere la priorità del club. Ho 31 anni, ne faccio 32 a ottobre, non posso rimanere a Madrid per non giocare",Il centravanti spagnolo ha una clausola dache lo rende appetibile a diversi club. L'ingaggio potrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. Un ritorno in Italia per la moglie Alice non va escluso: Juventus e Roma lo hanno corteggiato la scorsa estate. Attenzione però anche ad Arabia e USA.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.