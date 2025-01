Torino-Juve, le idee di Thiago Motta

Juve-Torino, la probabile formazione

Di Gregorio

Savona

Gatti

Kalulu

McKennie

Koopmeiners

Thuram

Yildiz

Douglas Luiz

Mbangula

Nico Gonzalez

Ancora una volta, una vigilia che assomiglia ad una serata passata davanti ad un puzzle. Un gioco di incastri da trovare e tessere mancanti. Ancora una volta, Thiago Motta snocciola un elenco di indisponibili in conferenza stampa, mentre pensa all’undici titolare dellache domani sera scenderà in campo contro il Torino, nel Derby della Mole.I nodi da sbrogliare non mancano. Chi sostituisce Locatelli in mezzo al campo? Cambiaso è al meglio? Chi guida l’attacco in assenza di Vlahovic e quali incastri trovare sulla trequarti, senza Conceicao.Una prima bozza di soluzioni, a tutti questi grattacapi, sembra esserci. Tra i pali parte favorito il solito Di Gregorio; davanti all’estremo difensore, la linea Savona, Gatti, Kalulu e McKennie. Dovrebbe ancora partire dalla panchina, quindi, Andrea Cambiaso.Arretra nuovamente Koopmeiners che numericamente prende il posto di Locatelli, al fianco di Thuram. Qualche metro più avanti, invece, dovrebbe essere il momento di Douglas Luiz. A destra Yildiz, come contro il Milan in Supercoppa, a sinistra riconfermato Mbangula. A guidare l’attacco, certamente con compiti differenti rispetto a Vlahovic, Nico Gonzalez.