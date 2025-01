Juve-Torino, il post conferenza di Thiago Motta

ha tenuto una conferenza stampa particolarmente intensa e caratterizzata da un tono deciso, rispondendo con fermezza alle critiche e alle polemiche sorte in seguito alla recente sconfitta della Juventus in Supercoppa contro il. L'allenatore non ha risparmiato frecciate alla stampa, mostrando un certo grado di nervosismo per il momento delicato della squadra.Passando al campo, Motta dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti in vista del derby della Mole contro il Torino. Sia Dusan Vlahovic che non saranno disponibili, costringendo il tecnico a ridisegnare l'assetto tattico per affrontare una sfida così importante e sentita.Il post conferenza dia cura di Cristiano, inviato all’Allianz Stadium.