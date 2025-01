Torino-Juve, chi sostituisce Vlahovic e Conceicao

La notizia non arriva a sorpresa. Come raccontato negli ultimi giorni,sono alle prese con noie muscolari che hanno costretto i due calciatori ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo. Come confermato da Thiago Motta , entrambi non saranno a disposizione per il Derby della Mole contro il Torino. Le loro condizioni non preoccupano la Juventus sul medio-lungo periodo ma, certamente, qualche grattacapo lo creano all’allenatore bianconero.Senza Vlahovic e Milik, la Juventus approccia il Derby della Mole senza una prima punta di ruolo. Probabile che si riproponga una soluzione già vista in altre occasioni: Nico Gonzalez come terminale offensivo che, ovviamente, avrà altri compiti rispetto a quelli solitamente ricoperti dal numero nove della Juventus.Gira anche la trequarti, di conseguenza. Con Conceicao assente e Nico Gonzalez punta, a destra potrebbe tornare Yildiz che ha ben figurato a Riad, contro il Milan. In mezzo Koopmeiners che potrebbe alternarsi, a livello di posizione, durante la gara con Douglas Luiz o giocare appaiato al brasiliano. A sinistra ballottaggio aperto tra Weah e Mbangula.