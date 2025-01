Conferenza Thiago Motta, le dichiarazioni.

La prima giornata del girone di ritorno della Serie A propone subito un appuntamento imperdibile: il derby della Mole tra, in programma sabato alle ore 18. Si tratta di una sfida ricca di fascino e tensione, che coinvolge non solo le due squadre ma anche le tifoserie e l’intera città. L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, presenta oggi alle 13:30 l’incontro durante la consueta conferenza stampa pre-partita.CHE PARTITA SI ASPETTA - Come sempre una partita complicata l'abbiamo visto all'andata. Una partita speciale per noi e per i nostri tifosi e per il club. NOn vediamo l'ora di andare in campo, una partita che vogliamo vincere. Capisco tutti i punti di vista in queste 26 partite abbiamo solo 2 sconfitte con una rosa giovane, abbiamo fatto buone prestazioni ,qualche pareggio di troppo e qualche infortunio che non è un alibi. Ringrazio questi ragazzi che si stanno impegnando. Puntiamo sempre alla vittoria.CAPITANO - Senza Manu, domani lo vedrete. In generale? Non avendo Manuel per la partita di domani, lo vedrete.CONTINUITA' - Un'esigenza che abbiamo, dare continuità alle vittorie. Per questo i ragazzi e noi ci impegniamo tutti i giorni per questi momenti. E' una delle nostre esigenze.DOUGLAS LUIZ - Centrocampista. Alto livello, può giocare nelle tre posizioni che usiamo. Un giocatore di livello, sa fare gol, l'ultimo passaggio, ha creatività, sa costruire il gioco e nella fase difensiva può fare meglio ma come tutti. Può giocare nelle tre posizioni che usiamo, avendo libertà dentro ad un contesto.LEADER - L'allenatore incide, però essere leader in uno spogliatoio la riconoscenza non è dell'allenatore ma tra di loro. Oggi abbiamo tanti leader e spazio per emergere altri leader. La riconoscenza è dei compagni, è quello che conta. L'allenatore lo osserva e lo vede e provo ad aiutare e dimostrare qual è il cammino giusto per arrivare a essere leader, soprattutto l'esempio. C'è sempre spazio per emergere nuovi leader che sono in crescita.SOLIDITA' DIFENSIVA - Concediamo gol perchè commettiamo errori e per merito degli avversari. La nostra esigenza per arrivare alla vittoria finale è commettere meno errori possibile, creare di più e concludere meglio e questa è la nostra strada. Oggi migliorare in allenamento tutti i giorni per farci trovare pronti.CARATTERE - Abbiamo fatto anche altre partite con grande carattere. L'atteggiamenti e il carattere è sempre stato buono. Con il Milan, nei momenti di svantaggio abbaiamo avuto difficoltà a reagire, ma altre volte lo abbiamo fatto. Il carattere in questa squadra esiste e può anche migliorare.OSSESSIONE DI VINCERE - L'esigenza è vincere, lo sappiamo molto bene. Se andate a rivedere cosa ho detto, ho detto che ho scelto questa professione per vincere e continuare a vincere cosa ho fatto nel passato. Non ci sono polemiche, ho espresso perfettamente che lo sappiamo che la cosa più importante è vincere. Per arrivare alla vittoria ci vuole tanto lavoro, soprattutto oggi, per arrivare al risultato finale.INFORTUNI ZAPATA E BREMER - Non ci saranno, sono due giocatori importanti per le due squadre.DANILO - Ho già risposto e sono stato molto chiaro.MERCATO - La nostra esigenza oggi è domani, fare una grandissima prestazione. Una partita sentita tantissimo per noi e i tifosi.MESE CRUCIALE - Parlo tutti i giorni con la squadra, parlo del momento, di come stiamo noi, cosa troveremo in partita, quali possono essere gli scenari che dovremo affrontare. Tutti i momenti sono importanti, dalla prima all'ultima partita. La prossima è quella più importante e su quella mettiamo tutta l'energia e la concentrazione. Abbiamo avuto quasi una settimana piena di lavoro, un po' più di tempo per allenarci e parlare, siamo pronti a fare la nostra partita per arrivare alla vittoria.INFORTUNI E DISPONIBILI - Bremer, Cabal, Milik, Vlahovic, Conceicao e Locatelli non ci sarannoCHE TORINO SI ASPETTA - Speriamo il miglior Toro in questo momento. Sappiamo l'importanza della partita.PRESSIONI - Vedo un tifoso del Torino cercando di destabilizzare l'ambiente. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione, però sei un grande tifoso del Torino l'ho visto adesso.