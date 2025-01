Torino-Juventus, chi giocherà al posto di Conceicao?

Mancano poco più di, ad una partita che ha sempre un fascino differente, particolare. Potrebbero esserci due assenze tra le fila della Vecchia Signora (come vi abbiamo raccontato QUI ), quelle di Franciscoe di Dusan Vlahovic. Il tecnico Thiago Motta deve quindi correre ai ripari e trovare delle soluzioni qualora dovesse far fronte a questi forfait. Come fare quindi senza Conceicao?Stando a quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport l'allenatore della Juventus starebbe provando, negli ultimi giorni alla Continassa, Kenan Yildiz alto a destra, esattamente nello stesso ruolo in cui lo abbiamo visto brillare a Riad contro il Milan. In caso di forfait definitivo per Conceicao ecco quindi che potrebbe toccare a Kenan giocarsi le sue carte in un ruolo differente ma in cui ci ha gia dimostrato di poter fare la differenza.





